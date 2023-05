Benjamín Vicuña compartió la conversación que tuvo con sus hijos cuando falleció su hija Blanca: ''Hice lo que pude, como pude''

Benjamín Vicuña estuvo presente durante el último fin de semana en La Feria Internacional del Libro y expuso su obra en honor a su hija, titulado ‘’Blanca, la niña que quería volar’’, el cual viene causando mucha repercusión y emoción, ya que el actor chileno relata cómo vivió junto a Pampita el duelo por la muerte de Blanquita Vicuña en 2012.

Hoy 15 de mayo, Blanca cumpliría 17 años y con motivo de su aniversario, Pampita homenajeó a su hija con una jornada solidaria en Don Torcuato, al inaugurar una plaza y realizar una suelta de globos blancos, como cada año. Benjamín Vicuña, por su lado, estuvo en el stand de la Feria del Libro junto a Luis Novaresio y compartió cómo fue el proceso del libro y anécdotas con los presentes.

La conversación que tuvo Benjamín Vicuña con sus hijos por la muerte de Blanquita Vicuña

Uno de los momentos que más resonó fue cuando Benjamín compartió cómo fue la conversación que tuvo con sus hijos tras la pérdida de Blanquita y cómo pudo intentó explicarles la triste situación: "En un momento me nació compartir esto con mis hijos, aunque fueran chiquititos, me veían llorar y les expliqué que papá tenía pena, así como también se podía reír’’, expresó.

Benjamín Vicuña en la Feria Internacional del Libro 2023

‘’Y tuvieron que aprender a convivir con ese papá diferente, atravesado por la pena, pero espero que, con el tiempo, los más grandes ya lo saben, sepan ponerse en mi lugar y entiendan que hice lo que pude, como pude”, cerró Benjamín Vicuña.

Los motivos por el que Pampita no acompañó a Benjamín Vicuña en la presentación de su libro

En diálogo con Intrusos, Pampita confirmó que no iría a la Feria Internacional del Libro: “No, no voy a ir para que pueda tener él toda la atención y no salir de foco con mi presencia”, reveló la modelo sobre la presentación del libro ''Blanca, la niña que quería volar''.

“Estoy invitada, pero yo preferí no ir para que Benjamín pueda estar tranquilo, que toda la atención esté en el libro y no se vaya el foco hacia otro lado” y continuó: “Es el segundo libro más vendido. Supongo que había mucha gente que estaba necesitado este tipo de libro. Me alegra que ayuda a mucha gente”, cerró la modelo.

D.M