Pampita decidió homenajear a Blanca Vicuña, en honor a su próximo cumpleaños que será el 15 de mayo.

La modelo realizó una acción solidaria y suelta de globos en “Una posta en el camino”, una morada convencional que alojará a unos 20 chicos de entre 0 a 8 años.

Además, durante la jornada que encabezó Pampita se inauguró una plaza de juegos donada por su familia.

Pampita homenajeó a Blanca Vicuña con una acción solidaria

La instalación estuvo a cargo de “crucijuegos”, una empresa dedicada a la fabricación y distribución de todo tipo de mobiliario urbano para espacios públicos.

Pampita junto a Beltrán y Benicio.

De este encuentro participaron las amigas más íntimas de Pampita, así como su marido Roberto García Moritán y sus hijos, Beltrán, Benicio y Bautista. También Barby Franco se hizo presente junto a su pequeña Sarah.

Barby Franco acompañó a Pampita en este homenaje junto a Sarah.

Por qué Pampita suelta globos en cada aniversario de Blanca Vicuña

No es la primera vez que Pampita realiza este homenaje en honor a su hija, Blanca Vicuña, quien cumpliría 17 años el próximo 15 de mayo.

Durante 2021, la modelo inauguró una plaza en honor a la joven y ahora regaló juegos para la conformación de otra en Don Torcuato. Pero esta acción tiene una ceremonia particular que incluye una suelta de globos blancos, cuyo motivo fue descubierto hace poco en el libro que escribió Benjamín Vicuña para su hija.

Tal como contó Pampita en el libro que lanzó su ex, Blanquita realizó un dibujo antes de morir que adquirió otro significado una vez que partió.

Según reveló la modelo, Blanca dibujó una niña que volaba entre corazones y globos blancos, hasta el día de hoy la modelo lo describe como una señal.

Pampita en el homenaje a Blanca Vicuña

Entre las letras que le dedica a Blanquita, Pampita relató: “¿Acaso sabías que te irías? ¿Cómo no lo supe? Te hubiese besado y retenido entre mis brazos desafiando hasta a Dios. Pero no me di cuenta”, y continuó en el capítulo: “En cambio, te vi reír con tus hermanos a carcajadas, vivir intensamente, llena de amor… Y de repente, partiste”.