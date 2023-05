Pampita planea rendir un sentido homenaje a su hija Blanca Vicuña. El próximo 15 de mayo, día en que cumpliría 17 años. la modelo realizará un evento familiar con fines solidarios para recordarla.

Fue Pía Shaw en "A la Barbarossa", quien dio detalles del festejo que planea la conductora: "Blanca cumpliría 17 años, el próximo 15 de mayo. Su familia está preparando algo. Es lo que hace siempre Carolina y sus amigas. Van a inaugurar una plaza que tiene que ver con un fin solidario, para un hogar de chicos", reveló.

"Y va a haber una suelta de globos para recordarla a Blanca", agregó la panelista de Telefe sobre este sentido homenaje que planea la modelo.

Además, Pía agregó que Benjamín Vicuña "decidió hacer otra cosa, que fue contar su propia historia en un libro, que presentará el sábado en la Feria del Libro".

Benjamín Vicuña contó que se convirtió en el sostén de Pampita y de sus hijos luego de la muerte de Blanca

El actor chileno dio una entrevista en un programa de televisión de Chile y reveló cómo contuvo a su esposa y a sus hijos luego de la tragedia.

"Hubo diferentes roles que tienen que ver con la intuición y con ciertas características. Quizás hay ciertas cosas que tienen que ver con patrones culturales o no. En un cierto machismo o no. Fue lo que nos nació y yo entendí el mismo día que no podía flaquear", explicó sobre cómo tuvo que actuar luego de perder a su hija junto a Pampita.

En la entrevista a TVN, un canal chileno, el actor reveló que pasó "a ser un sostén contenedor para todos, de mis hijitos, de mi mujer y hasta incluso de mi familia. Yo tenía que mirar el horror en los otros constantemente. Pero había una determinación de que no podía caer, y por eso yo creo que mi proceso fue involutivo".

