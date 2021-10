Benjamín Vicuña compartió un tierno video de Amancio dando sus primeros pasos

Benjamín Vicuña viajó a España para reencontrarse con sus hijos Amancio y Magnolia mientras la China Suárez se encarga de filmar una nueva película.

El actor también participó de los Premios Platino y aprovechó la estadía para reencontrarse con sus pequeños. En este especial momento, el artista se dio el lujo de disfrutar de los primeros pasos de Amancio, su hijo menor, y subió un video emotivo sobre esta nueva etapa de su bebé. "Primeros pasos de este gnomo hermoso. Gracias vida", expresó Vicuña junto al post.

Benjamín Vicuña en Madrid: así fue su reencuentro con la China Suárez

Horas antes de este especial momento, Benjamín Vicuña habló sobre su encuentro con su ex, la China Suárez.

El actor habló en la previa de los Premios Platino con el periodista Javier Ponzo y dio detalles de esta particular etapa en la que está distanciado de su pareja. "Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir?” explicó.

“(España) es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar", agregó.

AM