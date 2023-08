Pampita destapó la olla y, en una exclusiva entrevista con LAM, reveló que existe una actriz con quien no trabajaría y las miradas apuntaron a aquellas con las que Benjamín Vicuña tuvo un supuesto affaire.

"No tuvo empatía de mujer a mujer en ese momento. Me lo esperaba de ella”, dijo la conductora sin dar nombres de este personaje.

“Si, no se lo dije todavía. No la vi tan cerca todavía. La vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio, te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que voy a esperar”, disparó Pampita.

Tras estas declaraciones, las miradas apuntaron a Romina Gaetani y Natalia Oreiro, dos importantes figuras con las que Benjamín Vicuña trabajó en el pasado y con el que se rumoreó que tuvo un romance.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre estas declaraciones

Una vez que la polémica estuvo instalada, Benjamín Vicuña sorprendió al hablar de estas declaraciones de su ex, Pampita.

Fiel a su estilo, el actor eludió el escándalo y se desligó del asunto. "Ella tiene una vida, que va más allá de Benjamín. Las diferencias que pueda tener o no con una actriz, van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo", dijo Benjamín Vicuña y disparó: "Me parece muy autorreferente que tiene que ver con mi historia. Me parece raro".