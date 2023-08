La modelo y presentadora, Pampita, estuvo en LAM y habló, como nunca antes lo había hecho, sobre lo que piensa del acto fallido de Benjamín Vicuña en su discurso romántico en los pasados Martín Fierro, donde dijo que Argentina le había dado uno de su grandes amores. Sobre la frase polémica de Benjamín Vicuña sobre “Argentina me dio un amor”, Pampita dijo: “No sé lo que quiso decir en ese momento. ¡No me hice cargo tampoco! No puse cara de “Ay, dijo algo fuerte”.

Yanina Latorre aseguró que esa frase iba directa para ella y remarcó que pese a que no estén juntos, puede que Pampita sea el amor de su vida y la modelo dijo: “Yo no puedo evaluar eso, tienen que traerlo y preguntarle a él”.

“Nosotros somos muy buenos amigos, tenemos buena relación. ¡Es una obviedad que hablamos todos los días por alguno de los chicos!, pero más allá de eso, somos amigos. Yo sé que si a mi me pasa algo y lo tengo que llamar, él viene", manifestó.

Pampita fue clara sobre cómo lleva la relación con Benjamín Vicuña hoy en día

La modelo habló sobre su sensación ante el Martín Fierro que ganó Benjamín Vicuña: “Me dio una felicidad que Benjamín ganara. Estaba emocionadisima porque yo fue parte de su vida cuando él llegó a Argentina, cuando empezó su carrera en Argentina. Lo vi trabajar en proyectos súper buenos. No lo nominaban o no ganaba, le ganaba otro y yo sabía de su esfuerzo. Él le pone el corazón a cada personaje”.

Y agregó: “Él le puso mucho el corazón a ese proyecto y causó algo en la gente por eso era un personaje así tan fuerte. Para mí sí o sí se lo ganaba y le dije ese día que se lo iba a ganar. ¡Al fin, después de tantos años en Argentina! Podría estar en Chile, cómodo con su familia, su amigos ganando mucha más plata que acá, pero está acá poniendo todo”.

Pampita rompió el silencio sobre la polémica frase de Benjamín Vicuña: “No me hice cargo”.

Pampita profundizó en su palabra sobre el padre de 4 de sus cinco hijos: “Yo estaba feliz, llena de orgullo por él. Me encanta. Es el padre de mis hijos. Me parece que es un actor tremendo siempre lo digo, Talentosísimo en lo que haga, comedia, drama…”.

Ante las críticas de su felicidad por ver a Benjamín Vicuña triunfar en Argentina, Pampita fue clara: «No tengo por qué poner cara de “me da lo mismo que esté ganando”, porque tengo una cámara a un lado. ¡Yo soy retransparente! No me iba a hacer la…”.

S.A.