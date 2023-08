Pampita pasó por LAM y tiró una bomba. Sin pelos en la lengua, la modelo aseguró que existe una actriz con la que ella no trabajaría y las miradas apuntaron a Romina Gaetani.

Los rumores aseguraron que se trataba de Gaetani porque participó con Benjamín Vicuña en la serie "Don Juan y su bella dama", desde donde surgieron rumores de romance.

Romina Gaetani y Benjamín Vicuña en Don Juan y su bella ama

Sin embargo, Romina Gaetani aseguró que mantuvo una charla íntima con Pampita una vez que esos rumores salieron a la luz. “Yo hablé con ella hace un montón de años y muy bien, cuando tuvo alguna duda yo me ofrecí a hablar”, contó en Intrusos.

“Hablamos largo y tendido por teléfono, de hecho tenemos amigas en común e hice una nota con ella en plena pandemia", agregó.

Quién es la actriz con la que Pampita no quiere trabajar

A pesar de que Pampita no quiso revelar el nombre de la actriz con que no trabajaría, en redes comenzaron a tejerse especulaciones sobre quién era la mujer que no tendría ese privilegio.

"Dios pone las cosas siempre en su lugar, y ya la voy a tener enfrente", dijo modelo en las declaraciones de LAM.

Luego, Yanina Latorre dio pistas en su cuenta de Twitter sobre quién podría ser la mujer que Pampita no acepta. "No es Isabel Macedo, no es Gaetani", dijo la angelita pero dio a entender que podría ser Natalia Oreiro, quien trabajó con Vicuña en Entre Caníbales, donde también surgieron versiones de romance.