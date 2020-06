Benjamín Vicuña repartió bolsones de comida y ayudó a una ONG

View this post on Instagram

Esta semana, en la entrega de bolsones de alimentos para las familias de Pilarcitos, tuvimos una visita muy especial. Benjamín Vicuña se acercó al barrio para ser parte del operativo de entrega junto a nuestro equipo de trabajo. ¡Muchas gracias @benjavicunamori por acompañarnos! 🧡