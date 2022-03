Benjamín Vicuña habló del vínculo que tiene con la China Suárez y Pampita

Instagram

Pasó mucha agua bajo el puente, luego de la separación de Benjamín Vicuña con Pampita, hace más de seis años que los artistas terminaron con su relación y aunque fue una ruptura tormentosa, parece que lograron procesar el vínculo que actualmente evidenciaron que es muy bueno.

En diálogo con la revista "Hola! Argentina", Benjamín Vicuña habló de cómo es la relación con sus exs parejas y reveló: "Voy a hablarte de las dos. Básicamente tiene que ver con poner las cosas en su lugar, valorar el pasado y lo mejor del pasado que en este caso son tus hijos. Se encarnan, los ves. Y velar por ellos. No hay muchas más vueltas"

Benjamín con Pampita

Con respecto a Pampita, Benjamín Vicuña expresó: "Con Carolina nos marca profundamente lo de Blanca. Es un vínculo que marca y por supuesto define la relación". Dejando en evidencia que la pérdida de su hija, es un sentimiento que van a compartir de por vida y nadie mejor que ellos para entenderse en ese aspecto.

Pero eso no es todo, Benjamín Vicuña también se refirió a la China Suárez: "Me separé. Le deseo lo mejor a la mamá de mis hijos, que sea feliz. Está enamorada, yo estoy con mi vida también, trabajando, con mis hijos, así que la verdad es que es un tema", reconociendo que su ex pareja está enamorada de Armando Mena Navareño.