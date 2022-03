Benjamín Vicuña contó por primera vez detalles de su noviazgo con Eli Sulichin: “Es intenso”

Instagram

Benjamín Vicuña estuvo esta tarde en Cortá por Lozano y no pudo eludir en su totalidad la pregunta del millón ¿Cómo está con Eli Sulichin?, su nueva novia, cuya cercanía a la exesposa del actor, Pampita, la hizo mucho más mediática.

Vero Lozano le dio la libertad a Benjamín Vicuña de responder hasta´donde él se sentirá cómodo al hablar sobre Eli. La periodista fue directa y le consultó sobre cómo se conocieron. El actor dio detalles sobre el momento y cómo fue.

Benjamín Vicuña habló por primera vez de su relación con Eli Sulichin: “Es intenso”.

“Estamos pololeando. ¡Estoy contento, estoy feliz!”, adelantó el actor de cine y comentó: “Nos conocimos en el bautismo de mi hijo Benicio, que también era el bautismo de Anita. ¡Hicimos un dos por uno!”, entre risas, agregó “Hay que economizar a estas alturas”.

“¿Ella estaba como amiga de Caro?”, le preguntó Vero Lozano al Benjamín. Benjamín lo afirmó, pero remarcó que más que amiga de Pampita, lo es de la familia , ya que su mamá es muy amiga de Carolina.

Sobre la consulta de si fue amor a primera vista, el actor sonrió muy enamorado y pensativo y esto dijo: “Fue… No sé cómo fue. Fue bonito, es intenso y la verdad que está bueno. ¿Qué te puedo decir?”.

Sobre dar nuevos pasos en la relación, más exactamente sobre el matrimonio, el chileno negó que por ahora están entre sus planes formalizar con el matrimonio este noviazgo. “No, estamos bien, estamos bien. Ella es una mujer increíble que banca y estamos compartiendo esta serie. Me acompañó en Mendoza para el estreno”.

Benjamín Vicuña habló sobre cómo lleva la paternidad

El actor se refirió a sus hijos como niños maravillosos, “Son mi vida” y contó una anécdota con su hija Magnolia, cuya madre es la China Suárez.

“Estaba haciendo con Matías Martín un enlace y se me metió Magnolia en cámara, porque era por Zoom y me decía: “Estoy vomitando. ¡Un quilombo!”. Benjamín comentó que como padre, el ver a sus hijos enfermos, le genera mucha tensión.

“El tema de la paternidad es como un oficio autodidacta, nadie te enseña a ser papá. Sí, creo que todos sabemos lo que no queremos. Somos una generación bisagra, donde estamos aprendiendo muchas cosas, pero a mí me pasa algo, cuando estoy con ellos, trato de ser muy afectuoso, de cariño, de abrazos, de piel, de risas. Suena una obviedad, pero (gestó de reto), nuestros papás tenían otra cultura, otra forma y en ese sentido, me gusta, me divierte, y es un rol en el que mejor me siento y encuentro mi refugio”. Expresó Benjamín Vicuña.