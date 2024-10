El sábado 28 de septiembre, a través de un comunicado, Roberto García Moritán confirmó su separación de Pampita en sus redes sociales. El ministro no dio muchos detalles pero dejó en claro que la pareja se rompió hace un tiempo pero todo no quedó ahí ya que, por los dichos de Roberto, la modelo también dio sus declaraciones en su cuenta de Instagram.

Pampita y Roberto García Moritán confirmaron su separación

Desmintiendo el largo tiempo que García Moritán dijo en su comunicado, Pampita aclaró que ella estaba separada desde el 20 de septiembre que fue el día que se enteró de todo. Además de una historia con texto aclarando esto, la modelo subió pruebas de que su vínculo seguía con normalidad hasta este día que específico en sus redes.

El descargo de Pampita respecto a una posible presencia en lo de Susana Giménez

Automáticamente que Pampita hizo esos posteos en sus redes, Roberto García Moritán volvió a aclarar que el "hace un tiempo", que manifestó en su comunicado, era en referencia al 20 de septiembre como dijo su exmujer en sus redes. La modelo no dio más declaraciones sobre la separación, sólo aclaró también que es una falacia que ella iría al programa de Susana Giménez.

Revelaron cómo está Pampita tras la separación de Roberto García Moritán

En el programa LAM del 30 de septiembre compartieron un móvil que le hicieron a Guido Kaczka donde le consultaron cómo vio a Pampita en las grabaciones de "Los 8 escalones".

"¿Cómo la viste a Pampita?", le consultó el cronista de LAM, el conductor respondió: "Uno se imagina, con estas cosas, cuando alguien la está pasando mal, más allá de cómo lo ves, pensás 'uh, la debe estar pasando difícil'. A ella siempre se la ve espléndida, laburando es una máquina impresionante, entonces las cosas, por lo menos en el vínculo que tengo yo de trabajo, no aparecen del todo".

Guido después agregó: "No hay ese tipo de preguntas en el programa. Cruzamos mínimamente unas palabras, le agradecí que vino, le dije 'che, que bueno que viniste' y me dice 'si, si me encanta [...] y bueno, la estoy pasando'". El conductor de El Trece destacó que le consultó lo que creyó que le corresponde a él por su función.

"Se genera como un cariño que, obviamente, es distinto de las amistades o los vínculos que tenemos por fuera del trabajo pero a veces, aunque sean momentáneos transitorios, son muy intensos. Son genuinos, así nos pasa en la tele, me pasó toda la vida", comentó Kaczka también.

Después Guido dio detalles del trabajo de la modelo: "Te digo la verdad, grabé, hizo tres cambios se cambia para cada programa, aparece espléndida. Lo que se ve en la tele con esa prolijidad que sale siempre, que es, todo lo que lo sabe hacer ella. Así estuvo, laburando es lo que se dice de ella, es real, es muy buena, se concentra en lo que hace, trata de salir de la mejor manera posible y bueno, es Pampita, así sale".

Pampita en las grabaciones de "Los 8 escalones"

Respecto a la separación en sí, el conductor dio su opinión: "Son las situaciones de pareja, tampoco sé bien qué es lo que sucede. La verdad que si pienso, de lo que vi en la tele a Pampita, le ha tocado, como a muchos, pero bueno, en el caso de ella es público y entonces es un cuento distinto, es muy público. Y va a pasar, yo creo que va a pasar y que si no daba para más, estuvieron hasta donde pudieron. Estuvo ella hasta donde pudo y él lo mismo", concluyó Guido Kaczka.

