Pasan los días y aparecen diferentes personas o versiones acerca de lo que serían los motivos que habrían generado la separación entre Roberto García Moritán y Pampita. Lo cierto es que este fin de semana cada uno se expresó en sus redes sociales y la modelo había manifestado que se separó el 20 de septiembre cuando se enteró por televisión, algo que evidenció subiendo capturas de chats con su expareja. El político había manifestado que desde hace un tiempo no estaban en pareja y posteriormente se alineó con la fecha expuesta por la conductora. En este marco, la diputada Rebeca Fleitas habló en 'Desayuno Americano' de América TV, tras ser señalada como tercera en discordia.

Roberto García Moritán y Pampita.

La diputada apuntada como amante de Roberto García Moritán habló con Pampita: qué dijo

Las últimas dos semanas para la familia de Pampita y Roberto García Moritán fueron realmente movidas. Los rumores de crisis amorosa vienen desde hace un tiempo debido a la poca interacción que ambos tenían en redes o lo poco que se mostraban juntos en los últimos meses en los que la madre de Anita García Moritán estuvo viajando por todo el mundo por cuestiones laborales. Pero lo cierto es que todo parecía marchar bien y que solamente eran especulaciones de los medios o especialistas en espectáculos hasta que este fin de semana se terminó confirmando que ambos se encuentran separados y, por ejemplo, el político ya se mudó y no convive con la hija que comparte con la influencer. Además, uno de los tantos motivos por el que esta desvinculación amorosa se habría dado fue por una supuesta infidelidad del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Pampita y Roberto García Moritán.

En este marco, una de las señaladas como amante del referente político fue la diputada por La Libertad Avanza, Rebeca Fleitas. La funcionaria pública habló en 'Desayuno Americano', que se transmite por América TV, y manifestó: "Hay una foto en la que él participó en una capacitación, a principios del 2022, y éramos varios legisladores en una foto. Es la única foto que pueden encontrar. De manera particular con él no tengo ninguna foto porque no tengo relación. No teníamos amistad".

Y la diputada agregó: "Yo soy el tercer nombre de una mujer que fue vinculada con él. La primera que fue vinculada fue Marcela Pagano, que lo desmintió, y una directora de un ministerio que trabajaba con él, que renunció hace poco. Yo soy la tercera mujer que nombran".

En cuanto a Pampita, Rebeca Fleitas reconoció que tuvo un contacto para solidarizarse en este momento que está atravesando: "Le mandé un mensaje por Instagram el sábado. Sentí esa necesidad como mujer. Uno se pone en su lugar y es una situación horrible, sobre todo por la historia de ella". Para concluir, la diputada dio más detalles de lo expresado para con la excompañera de vida de Roberto García Moritán: "Me presenté y le dije que yo no tenía nada que ver con él y que era falsa la información que se estaba difundiendo en los medios. Fue el único mensaje que le mandé”.

BL