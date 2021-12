Benjamín Vicuña reflexionó sobre el amor a tres meses de su separación: "El amor duele, pero es hermoso"

Hace tres meses, Benjamín Vicuña confirmó, con pesar, su separación de la China Suárez. Hoy, se atreve a reflexionar sobre el amor.

"El amor duele, como dicen por ahí. Pero el amor es hermoso y tengo mucho amor, gracias a Dios. De mi gente, de mis amigos, de mi familia, de mis hijos. Creo en el amor en todas sus formas", dijo ante del móvil de “Intrusos” que lo esperaba a su llegada al país procedente de Chile.

Hace pocas semanas, Benjamín enfrentó rumores de romance con Romina Pigretti, ex socia de Mica Tinelli. La diseñadora, que estuvo casada durante 20 años con el empresario Federico Lo Re, compartió un intenso ida y vuelta en redes con el actor, además de varias salidas; pero todo quedó ahí.

Confiado y sereno, Vicuña sueña con volver a enamorarse. "Me encantaría, por supuesto. Todos tenemos el derecho", concluyó.

Benjamín Vicuña volvió al país después de una breve estadía en Chile y celebró su cumpleaños con sus cinco hijos.

Mediante redes sociales, el actor chileno compartió una foto con Magnolia, Amancio, Bautista, Beltrán y Benicio. "Celebrando con mi banda", expresó la ex pareja de la China Suárez junto a la tierna postal.

Benjamín Vicuña cumplió 43 años el lunes pero no pudo festejar su cumpleaños con sus niños debido a que estaba en Chile por motivos laborales.

Ese día, el actor compartió un fuerte mensaje en su Instagram donde reflexionó sobre esta especial etapa de su vida, en la que atraviesa su separación con la China Suárez. " Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas (...) Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo", reflexionó.