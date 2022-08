El actor chileno, Benjamín Vicuña, estuvo en el programa de Telefe, Juego Chino, y en una entrevista muy entretenida con Guillermo López, confesó que tiene tres habilidades ocultas, que muy pocos conocen, pero que lo hacen diferente al resto de la gente, pero hay una que no se atrevió a decir, por miedo a la censura.

En una de las preguntas que Guillermo, el Pelado López, le hizo a Benjamín Vicuña, el actor y director chileno debía responder a “Nadie sabe que yo…”. Con mucha soltura y súper canchero, la expareja de la China Suárez contó que emboca muy bien en los cestos o tachos de basura.

Benjamín Vicuña reveló que posee una habilidad casi paranormal.

“La emboco muy bien. ¡La emboco muy bien! Lo mío es el chino callejero. Soy del que las clava en el cesto de la basura”, remarcó el actor y siguió con la entrevista, pero cuando la producción le puso un tacho para que probara su talento, el actor le erró, una y otra vez, y le echó la culpa a los nervios por las cámaras.

“Tengo dos talentos declarados… Embocarla. Y saber calcular la hora del día. Yo fui boy scout, entonces, yo voy caminando, tipo por Lavalle.. y siento… son las 15:17 hs ¿Qué hora es?, miro y son las 15:17 hs”, Benjamín aclaró que esto no tiene nada ver con el hecho de que él haya sido boy scout, simplemente es una sensación vital. Para darle mayor credibilidad, dijo que tiene un rango puntual de 8 minutos de variación entre su predicción y el tiempo real.

Sin dar muchos detalles de su tercera habilidad, Benjamín contó que cuando juega al fútbol, tiene muy buena capacidad para insultar al rival, al punto de desequilibrarlo emocionalmente. “¿Viste cuando jugás al fútbol? Naaa, no lo puedo decir… Voy a lo más bajo, a familiares, religión, gente que está en el más allá, en el más acá, lo que sea”.

Como dato adicional, Benjamín Vicuña confesó que es muy buen goleador, en la cancha se le conoce por su destreza, tanto así, que se describió como una “rata” jugando, cuando se mueve dentro del campo de juego. “En Chile lo llamamos, lauchero… Vuelvo loco al defensor o al arquero, porque me quedo allá arriba dando vueltas”, sumó con mucho humor, el actor.

Benjamín Vicuña contó cuál es el sticker que más usa

En la charla que tuvo con el Pelado López, Benjamín Vicuña reveló que ya no usa emojis, pues en el mundo digital ya están un poco más obsoletos. Contrario a eso, usa muchos stickers. Cuando el presentador le preguntó por el sticker que más usa, Vicuña dijo que usa unos muy asquerosos que no puede mostrar.

“Lo único que puedo decir es que hice una película con Flor Peña y nos compartió en el grupo, un material como de 20 stickers que son uno más fuerte que el otro y no son publicables”, manifestó el actor, con una sonrisa pícara.

Su emoji favorito, o el que más usa, es uno de Yoda. “Uso ese y tengo otros que son muy colegiales. Hay uno de unos golpes (bofetadas)… No es que me guste, pero me llama la atención, circulan bastantes”. Para finalizar, Benjamín Vicuña comentó que también usa unos muy lindos de Diego Armando Maradona.