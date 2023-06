Recientemente, la China Suárez tuvo un particular gesto con Benjamín Vicuña en sus redes sociales que dio de qué hablar. La actriz decidió compartir una foto de su ex junto a Magnolia y Amancio, sus dos hijos, y encendió las versiones de reconciliación.

Si bien los actores no terminaros en buenos términos, y por eso no se siguen en las redes, este podría ser el primer paso para dejar los malos momentos atrás. Sin embargo, en Socios del Espectáculo enterraron la posibilidad de que vuelvan. Para poner en contexto a su público, Paula Varela explicó: "Esto comienza con una foto que subió la China a sus historias hace un tiempo. Ahí Benjamín se comunica con Eugenia y le dice que por favor la baje. Él ni siquiera estaba arrobado porque ellos no se siguen en Instagram porque está todo mal. Se hablan lo mínimo e indispensable por sus hijos que son chiquitos".

La historia se subió la China.

Luego, sumó más detalles de lo que habría sucedido: "Le pide que la baja y la China Suárez la baja. Ella lo felicitó también por el libro. Eso es lo que ella muestra, pero después él levanta el teléfono y se queja. Lo del libro tampoco le gustó mucho. Ahora, sube ella esta foto y Benjamín vuelve a hacer lo mismo que la vez pasada, pedirle que la baje. Y la China cocora, la dejó todavía puesta".

Imagen reciente de la China Suárez.

Sin embargo, ahora la China Suárez hizo un vivo en Instagram y no tuvo problema en contestar las preguntas que involucraban a Vicuña. "¿Qué onda con Benjamín?", le consultó un seguidor, y ella contestó seca: "Nada, es mi ex y el papá de mis hijos". Acto seguido, desmintió lo dicho por Paula Varela: "Dijeron que Benjamín me llamó. Yo amo la imaginación de la gente. Mirá si me va a llamar a mí para decirme que la baje...".

Lo que más le llamó la atención a sus seguidores fue la respuesta que vino a continuación. "¿Vuelven con Benja? Son perfectos?", indagó otro usuario y la China Suárez negó rotundamente la posibilidad de volver con Benjamín Vicuña: "¡No! ¿Por subir una foto? Es que la gente no tiene naturalizado por ahí eso".

El look de la China Suárez en Brasil

La actriz está viviendo un buen presente laboral y se la ve muy comprometida con el mismo. Sin embargo, no se olvida de sus redes sociales, donde se la ve muy activa. En esos posteos, la China aprovecha para compartir todos los looks que usa a diario.

Eugenia en Brasil.

Uno de los últimos, fue de una microbikini rojo pasión que dejó cautivados a todos sus fans. Desde las playas de Brasil lució un traje de baño de dos piezas, el corpiño de triángulo diminuto con tiras que se atan por detrás de la espada y cuello. Y la China Suárez completó el conjunto con una bombacha colaless con dos tiras que también se atan de ambos lados de la cintura.