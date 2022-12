Benjamín Vicuña se sinceró sobre el amor, tras sus rupturas con Pampita y la China Suárez

No hay dudas que Benjamín Vicuña es uno de los actores más cotizados de la Argentina y de Chile. Su última relación fue con Eli Sulichin y terminó de manera inesperada en agosto de este año. Semanas después, empezó a correr el rumor de que había tenido un acercamiento con Camila Homs, expareja de Rodrigo De Paul, sin embargo, todo quedó en especulaciones.

Recientemente otorgó una entrevista a un canal de televisión chileno, en donde conversó con la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco. Allí, Benjamín abrió su corazón y habló del amor, luego de sus separaciones con Pampita y la China Suárez. “Cuando te separaste de Pampita volviste a creer en el amor, volviste a tener hijos, ¿Cómo se reconstruye uno después de un episodio así?”, preguntó la conductora.

Benjamín Vicuña y Cecilia Bolocco.

Tras esto, Benjamín Vicuña respondió muy sincero: “Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza y una idea de familia. Me gusta estar en familia, me gusta, siento que es el gran refugio que tenemos”, partió señalando el protagonista de El Primero de Nosotros.

“No comparto la vida solo, yo soy súper compañero y una compañía no es una muleta, es realmente acompañarse, vivir la vida en equipo. Es la generosidad. Yo lo veo así”, agregó el intérprete. Seguidamente, Benjamín precisó: “Creo que me voy a volver a levantar y voy a volver a apostar, siempre, hasta que me queden los últimos dos centavos. Voy a apostar por el amor. Mientras exista un hilo de respiración, hay vida. Pero para mí si no hay amor, no hay vida. El amor es todo”.