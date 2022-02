Instagram

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré estuvieron cara a cara este fin de semana en Nordelta, en el marco de la competencia del triatlón Iroman. El periodista y presentador de “Es por ahí”, de América TV, dio detalles de cómo fue el cruce que tuvieron los padres de los hijos de la China Suárez.

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré no salieron en fotos juntos, pero lo que sí trascendió, fue el inesperado cruce que hubo entre los dos. Al parecer, la relación entre ambos es distante y cada uno prefiere estar en su lugar, sin entrar mucho en el terreno del otro.

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré tuvieron un inesperado cruce.

Guido Zaffora en conversación con su compañera de set Julieta Prandi, aseguró que los dos famosos se cruzaron, se saludaron, pero no pasó más de ahí. El presentador hizo un breve paralelo entre la buena relación que tiene el actor chileno con Roberto García Moritán, el actual esposo de su ex Pampita y su no tan fluida comunicación con el ex de la China.

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré tuvieron un inesperado cruce.

Vicuña asistió a la competencia con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio. También lo acompañó su novia Eli Sulichin, ambos recién llegados de pasar su primer San Valentín en París.

Benjamín Vicuña volvió a la Argentina

Tras su llegada al país, Benjamín Vicuña se volvió a mostrarse muy cercano a sus cinco hijos. El domingo estuvo con los tres varones que tiene con Pampita y la mañana del lunes muy temprano, llevó a Benicio y Beltrán al colegio.

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré tuvieron un inesperado cruce.

En los últimos meses, ahora que el actor no vive con ninguno de sus hijos, trata de dedicarles más tiempo y comunicarlo en las redes. Benjamín Vicuña subió un posteo donde está con Magnolia y Amancio Vicuña, sus dos hijos con la China Suárez. Los tres en el living y descalzos, pasaron un momento familiar.