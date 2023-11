Coti Romero estuvo en LAM donde habló del polémico beso que tuvo con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022. La correntina generó un revuelo en las redes y en los medios cuando confesó lo sucedido con el salteño.

La influencer fue acorralada en el Bailando 2023 cuando le preguntaron si se había besado en una fiesta con el salteño. Ella no lo negó.

Por su parte, Marcos Ginocchio hizo un vivo de Instagram del otro lado del mundo, en Finlandia donde negó dicho suceso. La correntina se enojo, reaccionó y en LAM arrojó estuvo con otras chicas.

Coti Romero mandó al frente a Marcos Ginocchio

Coti Romero rompió el silencio y tuvo su espacio en LAM sobre lo sucedido con Marcos Ginocchio. "No sé si e dolió, pero me incomodó un poquito cuando salió a desmentirlo", comenzó diciendo la correntina.

"Yo pienso, capaz que está mejor el como soltero. Con esa imagen de chico que no se ve con muchas chicas", arrojó la correntina. Acto seguido lo quemó y agregó: "Se que no soy la única con la que estuvo. No voy a decir con quién..." soltó Coti Romero dejando al descubierto al Marcos Ginocchio.

J.M