El divertido blooper de Lizy Tagliani en el cumpleaños de su novio

A menos de un año desde que formalizaron el noviazgo, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot viven un intenso romance. Tal es así que conviven en la misma casa.

Nebot cumplió 34 años y la conductora le realizó un gran evento para festejar el cumpleaños a su novio. La celebración se hizo al aire libre y disfrutaron de la pileta para apaciguar el calor. Fue ahí donde la humorista protagonizó un momento que causó revuelo en las redes sociales.

Por las altas temperaturas, la pareja y los invitados pasaron una tarde en la pileta. Se divirtieron con un tobogán de plástico en el cual se tiraban al agua. Al momento de tirarse, Lizy subió al tobogán, se sentó y se arrojó. Mientras se deslizaba hacia la pileta, la humorista rebotó en reiteradas ocasiones y cayó sentada al agua, lo que causó gracia a todos los presentes.

La conductora publicó el video en su cuenta de Instagram y escribió "Jajajjajaj acrobacias", publicación que generó cientos de comentarios y más de 53.000 likes.

El momento en que Lizy Tagliani protagonizó un blooper en el cumpleaños de su novio.

Lizy y su deseo de formar una familia

Hace poco tiempo, Lizy Tagliani confesó en una entrevista sobre su deseo de ser madre y dijo que fue Sebastián Nebot quien impulsó esa charla sobre tener una familia. “Él me convenció con el tema de la maternidad porque yo nunca lo había pensado, es algo que soñé toda mi vida, con escarpines y eso, ni me lo imaginé. Pero él me decía que un hijo es un vínculo para siempre, no es una pareja. No se corta nunca” sostuvo Lizy.

Lizy y Sebastián ya tienen planeado la boda. Se casarán el próximo 23 de marzo. Por si fuera poco, en su última visita al programa de Mirtha Legrand, la humorista le pidió a la Diva que sea la madrina de bodas. "Me sorprende bien, me sorprende lindo. Yo, encantada" respondió la Chiqui, pero no fueron simples palabras, porque finalizado el programa, Mirtha escribió en su cuenta de Twitter: “Lizy Tagliani me emocionó al pedirme en la mesaza que sea su madrina de casamiento. ¡Sería un gran honor!” ratificó la diva.