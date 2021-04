Brenda Asnicar sorprendió con una producción de fotos al desnudo

Desde hace unos meses, Brenda Asnicar está trabajando intensamente en Bandida, su nuevo trabajo discográfico del cual ha compartido detalles a través de sus redes sociales.

Ahora, en medio de una producción que hizo para este nuevo material, la artista lanzó una campaña de promoción en donde aparece completamente desnuda.

A través de su cuenta de Instagram, Brenda publicó dos imágenes en donde aparece desnuda, a penas cubriendo su cuerpo, con una copa de vino en la mano y un gran sombrero rojo.

En una de las instantáneas, la joven está tomada desde arriba mientras posa para la cámara y vierte el contenido de su copa, y en otra de las fotos se la ve sentada en una cama dejando su cuerpo al descubierto.



Luego, en una tercera imagen, Asnicar se muestra recostada en el suelo con la que busca promocionar su nuevo disco, Bandida, cuyo primer corte fue lanzado siete meses atrás.

El enigmático posteo de Brenda Asnicar que desconcertó a sus seguidores, ¿es cleptómana?

Ya recuperada del Coronavirus el cuál la tuvo a mal traer durante unas semanas en donde la propia Brenda Asnicar había comentado que tenía la nariz congestionada y que le parecía "muy loco" no sentirle el gusto a las cosas, la actriz y artista se prepara para lanzar su primer EP del mes, o sea su primera canción del año.

Ahora en los últimos días compartió una historia de Instagram que su más de un millón de seguidores no supieron comprender ya que ella no lo aclaro. La novia de "el Duki" investigo mediante google un trastorno que tienen algunas personas y sus fans no entendieron y lo padecer ella misma o le sucede con personas que conoce.

Asnicar buscó la palabra "Cleptomanía" y en el resumen de su búsqueda pareció la definición: "Trastorno de control de los impulsos que provoca necesidad irresistible de robar. Se desconocen las causas de la cleptomanía, pero los factores de riesgo son los antecedentes familiares y otros trastornos de control de impulsos. Ocurre con más frecuencia en las mujeres".