A 15 meses de haber contraído matrimonio, la cantante Britney Spears y el actor Sam Asghari decidieron terminar su relación de 6 años. Hasta el momento la intérprete de éxitos como "Baby one more time" y "Stronger" había guardado silencio; no obstante, en las últimas horas rompió el silencio y afloró sus más profundos sentimientos.

"Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos. 6 años es mucho tiempo para estar con alguien así que estoy un poco sorprendida", arrancó el posteo de Britney Spears acompañado por un video en el que baila, algo ya clásico en su acostumbrado contenido casero de su Instagram.

Britney Spears rompió el silencio sobre su divorcio con Sam Asghari: “No podía soportar más el dolor”.

"No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie" continuó el descargo de la cantante de 41 años. Su posteo sigue: "¡Pero, no podía soportar más el dolor, sinceramente!".

La cantante manifestó que sus fans ya intuían su separación y pese a que n o había nada confirmado, recibió mensajes de apoyo: "De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco".

Britney Spears se mostró fuerte ante este momento de la vida

"He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso", explicó.

"Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, ¡pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades!” y sumó un apartado en el que habla de su padre y su familia con un claro reclamo: “¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me enviarían a lugares para que me curaran los médicos! Pero, ahí es cuando más necesitaba a la familia”. Spears fue más clara: “Se supone que debes ser amado incondicionalmente … ¡No bajo condiciones!”.

Britney Spears rompió el silencio sobre su divorcio con Sam Asghari: “No podía soportar más el dolor”.

Para cerrar el descargo sobre sus sentimientos respecto al inesperado divorcio con Sam Asghari, Britney Spears dijo: "Seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda. Y en realidad me va bastante bien. ¡De todos modos, tengan un buen día y no se olviden de sonreír!".

S.A.