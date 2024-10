El reconocido músico de 29 años Callejero Fino, logró emocionar al jurado y a los televidentes a lo largo de sus apariciones en Bake Off Famosos. Sin embargo, la producción se habría cansado de ciertas actitudes del cantante y lo habrían expulsado de la carpa pastelera en el transcurso de los últimos días.

El programa de cocina de Telefe conducido por Wanda Nara estaría en problemas debido a un grave error de uno de sus participantes. Callejero Fino podría pasar a ser parte del club de los eliminados, en donde ya se encuentran Camila Homs, Andrea del Boca, Karina Jelinek, Javier Calamaro, Gastón Edul, Marcos Milinkovic y Ángela Leiva. Pero en esta ocasión no por decisión del jurado.

El motivo por el que habrían expulsado a Callejero Fino de Bake Off

El cantante se ganó el cariño del público gracias a su historia de vida, recetas y personalidad en cámara. Pero el compromiso y dedicación que demuestra en el reality pareciera no ser el mismo con la producción. Según los datos que dio a conocer, Marcia Frisciotti más conocida por su alter ego de internet como "Pochi" reveló que Callejero Fino habría sido expulsado de Bake Off por no cumplir lo pactado en su contrato con el canal.

El cantante de "Tamo Chelo" no se habría presentado a dos de las grabaciones del programa y esto generó un fuerte disgusto en el detrás de escena. La influencer desde su cuenta de Instagram bajo el nombre de "Gossipeame" contó que el músico no solo no había ido a grabar Bake Off, sino que además no respondía los mensajes que le enviaba la producción. El canal si bien acostumbra a ir varias grabaciones "adelantadas" en relación a las que se emiten, no contaban con la sorpresiva ausencia de Callejero.

Por el momento se desconoce cómo el gigante televisivo tratará la salida del músico, ya que tampoco se habría presentado para grabar su posible salida o eliminación en el programa. Pero según los datos que trascendieron, el horno se habría calentado de más para el joven cantante dentro de la famosa carpa.

Mientras tanto, en sus redes sociales, el músico se mostró siguiendo normalmente sus actividades, incluso reposteando los videos de sus seguidores en sus historias. Callejero Fino además de su desempeño como artista, es una de las figuras más queridas de Bake Off Famosos por lo que su posible y repentina ausencia podría afectar negativamente a la audiencia.