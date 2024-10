Claramente, no fue un miércoles ideal para los fanáticos de las celebridades. Camila Homs se volvió la nueva eliminada de Bake Off Famosos, y rompió las ilusiones de muchos espectadores. En un tenso mano a mano con Nacho Elizalde, la modelo se volvió la séptima participante en abandonar la carpa pastelera. Si bien había sido marcada como la mejor por sus compañeros, sus últimas recetas no lograron enamorar al jurado. Por el contrario, hizo que cayera en el “recuperatorio” junto con Cande Molfese y el conductor. Sin embargo, el streamer logró imponerse.

Al dar a conocer la decisión, Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis explicaron que Camila tuvo "una dona que no convenció mucho, la torre de naipes que la dejó cerca del último lugar y que su torta tuvo buena estética y un bizcocho para mejorar”. Homs le agradeció al jurado por todo lo que aprendió, y expresó que le costó mucho la decisión de aceptar o no está en Bake Off, ya que significaba estar mucho tiempo alejada de sus hijos, Francesca y Bautista. En ese momento, no pudo esconder el llanto. “Estas lágrimas son un poco de tristeza, pero también de emoción por todos los que conocí acá”, reveló entre sollozos.

Los memes de la eliminación de Cami Homs en Bake Off

Las redes sociales se conmovieron con la 11° emisión de Bake Off Famosos, pero no perdonaron la decisión del jurado. Sin dudarlo, los memes pidiendo el repechaje estallaron y "Cami Homs" se volvió tendencia en las plataformas más elegidas.

No solo eso, sino que además denotaron el triste momento que se vive en la Argentina. La realidad es que el mismo día de la eliminación de la modelo, el país entero se despidió de Liam Payne. El exintegrante de One Direction cayó de un tercer piso de un hotel en Palermo, y falleció. Los usuarios recalcaron esta noticia y la compararon con la despedida de Homs.

Tanto las redes sociales como Maru Botana dejaron la puerta entreabierta para un posible repechaje, en el que Cami Homs logre regresar. La cocinera le aseguró a la modelo que “tiene que volver como una lady”, y eso mismo pidieron los usuarios en X, la plataforma de los memes. Por su parte, la joven promesa agradeció los momentos y aseguró que fue de las experiencias más lindas que vivió. Ella nunca afirmó ni negó de una posible vuelta a la carpa pastelera, por lo que creció la ilusión de todos.

A.E