Calu Rivero compartió una foto de su panza y sorprendió a sus seguidores

Calu Rivero vive a full esta nueva etapa y sorprendió con la primera foto desde que se confirmó la llegada de su primer hijo.

La actriz y escritora compartió una imagen en sus redes sociales donde se puede ver lo avanzado de su embarazo. "Full of baby", expresó la diosa en su publicación en redes sociales.

Días atrás, Calu Rivero habló por primera vez de su relación Aíto De la Rúa, con quien se reencontró después de 13 años y espera a su primer bebé.

La foto de Calu Rivero que muestra su enorme pancita.

“Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Belleza, belleza, la vida, lo que ya está escrito. Quedamos siempre muy bien, es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto trece años después, el padre de mi hijo o mi hija", dijo la actriz en LAM. “Estamos sorprendidos pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende pero que está escrito”, agregó.

Calu Rivero y Aito de la Rúa.

Calu Rivero habló de Juan Darthés: "No entendía que..."

En su aparición por los medios locales, Calu Rivero también decidió hablar sobre la denuncia que hizo contra Juan Darthés.

La actriz admitió que decidió perdonar lo sucedido. "El perdón para mi es de mis mejores palabras mágicas. Perdonar todo, hasta las cosas más feas que uno pueda haber recibido, es importante para poder avanzar. Solo para uno. Igual lo entiendo ahora, con el diario del lunes. Creo que no es que me tocó, yo decidí. Hubo un impulso mío de salir a hablar y gritar eso. Porque yo ya no me lo bancaba más, no entendía que esto sea normal y nadie haga nada”, dijo en Nadie dice nada de Luzu Tv.

Calu Rivero.

Luego, Calu amplió su idea y contó cómo logró hacer eso. "Esto es re polémico y lo sé y trabajé mucho en todo tipo de espiritualidades. Es el perdón desde un lugar para que yo avance”, agregó.

“Cuando uno odia o tiene bronca, el que se envenena con ese sentimiento es uno. Vos cuando tenés bronca no le hacés algo a la otra persona, te lo hacés a vos", siguió.