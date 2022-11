Calu Rivero felicitó a la Lionel Scaloni por una declaración

Calu Rivero, además de atravesar con felicidad su embarazo, continúa en su lucha por la paz interior y la salud mental. Suele utilizar sus redes sociales para compartir esos pensamientos y algunas acciones solidarias y espirituales, tanto de ella como de otra personas, para generar concientización. En las últimas horas, compartió una storie con la foto de Lionel Scaloni, apoyando y felicitando al entrenador argentino por una declaración sobre la presión psicológica en el fútbol.

Dignity reposteó en sus stories, una publicación del psicólogo español Rafael Santandreu. En él, el español destacó a Lionel Scaloni por afirmar que el fútbol es un deporte y sólo hay que vivirlo de ese modo. "El seleccionador de Argentina en este mundial de fútbol da una lección de psicología cognitiva! ¿Qué es lo único un poco importante en la vida? ¡Eso hay que tenerlo claro o te vas a volver loco! Lo único importante es “amar” rezaba la descripción que hizo el psicólogo en su cuenta de instagram.

Fue esa frase la que compartió Calu Rivero, acompañada de una foto de Lionel Scaloni. En el posteo, la actriz expresó estar orgullosa por la postura que tuvo el director técnico argentino: "Qué bonito estar representado por estas personas. Gracias Sacaloni" resaltó Dignity. Pero no es la primera vez que muestra estar de acuerdo con un integrante de la Selección. Hace unos días, la actriz compartió una foto del tatuaje que el jugador Enzo Fernández tiene en su cuello. El juvenil tiene tatuado la palabra "Fe" y según Rivero, ella también tiene esa palabra en su piel.

Calu Rivero felicitó en Instagram a Lionel Scaloni por sus declaraciones sobre la presión psicológica

La declaración que destacó Santandreu y Rivero

Finalizado el partido en el que Argentina venció 2 a 0 a México por el Mundial Qatar 2022, en conferencia de prensa le consultaron a Lionel Scaloni, sobre la forma eufórica en que los argentinos viven el fútbol. El DT argentino contestó con mucha calma. "tendría que ser un juego. Tendría que ser un deporte, con toda la pasión de los argentinos, de lo que sentimos por el fútbol" respondió Scaloni y luego trató de hacer entender que la gente debería de darle una "presión extra" a los jugadores: "pero no deja de ser un deporte, no deja de ser un juego. Y a partir de ahí, la gente tiene que entender que nosotros y la selección , somos un grupo que vamos a intentar ganar todo lo posible, pero esto no deja de ser un sólo un juego".