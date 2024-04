Agostina Spinelli está disfrutando de la fama y popularidad que ganó gracias a su participación en Gran Hermano 2023. La exhermanita da entrevistas, hace presencias, continúa con su amistad con Romina Uhrig y disfruta del reencuentro con su hija.

Ahora, la ex participante de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar un rotundo cambio de look. La policía fue a la peluquería y se aclaró la cabellera, que tiene un nuevo largo.

El cambio de look de Agostina Spinelli.

Desde sus historias de Instagram, Agostina reveló emocionada: “Buenas, ¿Cómo va? ¡Aparecí! Quería contestar por acá a todos los mensajes que me preguntaron por el color. Años tiñéndome de rubia y jamás me hicieron lo que quería… hasta ahora, estoy super feliz y contenta con mi nuevo look, mi rubio”.

Pero no fue solo un cambio en el tono del pelo, Agostina Spinelli también se puso extensiones a tono para poder lucir una cabellera más extensa. La exhermanita mostró el resultado con una imagen en sus redes sociales.

La reacción de Sabrina Cortéz ante el cambio de look de Agostina Spinelli

Con mucha emoción ante el resultado que logró la peluquería, la ex hermanita comentó: “Lo amo. Amando mi rubio”, y a continuación destacó el trabajo del profesional: “Y los genios que lo hicieron sin palabras”.

Aparte de los comentarios positivos que recibió Agostina Spinelli en sus redes sociales, su excompañera Sabrina Cortéz también la alagó e incluso bromeó con que tenía una nueva colega, ya que ella también es rubia.

J.C.C