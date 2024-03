Gran Hermano cada vez se vuelve más picante, no solo dentro de la casa, sino también afuera, donde los ex participantes continúan en juego. El reality se movilizó cuando Agostina Spinelli decidió abandonar el programa por voluntad propia, desatando una teoría insólita sobre su relación con la ex hermanita de la edición anterior, Romina Uhig.

Agostina Spinelli y Romina Uhrig

La insólita teoría sobre la relación entre Romina Uhrig y Agostina Spinelli de Gran Hermano

Las redes sociales demostraron su creatividad al hablar sobre el reality líder en Argentina, generando una teoría relacionada con estas dos ex participantes. La ex diputada estuvo unos días con los hermanitos de esta edición y se la vio muy cercana a Agostina, lo que sugiere que podrían estar construyendo una amistad. Esto quedó aún más claro cuando ambas salieron de la casa y se las vio juntas en salidas a boliches e incluso en vivos de Instagram.

Desde las redes, se especula sobre la posibilidad de que esté surgiendo un "romance" entre ellas, e incluso ambas bromearon al respecto. Sin embargo, también surgió una teoría insólita de un usuario en X: "Teoría: a la policía le dieron una misión para que investigue la corrupción de romina entonces tuvo que entrar a gran hermano, vivir lo que ella vivió, después de unos meses salió por su cuenta de la casa para hacerse la amiga, ganarse su confianza y poder tenerla bien cerca".

La insólita teoría sobre la relación entre Romina Uhrig y Agostina Spinelli de Gran Hermano

Romina Uhrig y su ex marido Walter Festa fueron recientemente acusados de lavado de dinero, lo que podría dar más fuerza a la teoría del usuario, ya que Agostina Spinelli es policía. Una vez más, las redes sociales demuestran su imaginación para conectar aspectos de la vida de los participantes de Gran Hermano con teorías conspirativas.

AF.