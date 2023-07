Cami Homs no escatimó en nada y decidió prepararle a su hijo Bautista De Paul un cumpleaños increíble. El niño cumplió 2 años y lo celebró con su familia, amigos y compartió algunos momento en las redes.

La modelo dejó en su Instagram un tierno video con fotos del pequeño junto a su hermana Francesca, desde su nacimiento hasta la actualidad. "Felices dos añitos a la personita que llegó para iluminarme aún más, para demostrarme que el amor se multiplica y que con tan sólo una mirada todo cambia y nada puede estar mal", comenzó escribiendo.

"Gracias hijo por darme tu amor junto con tu hermanita. Sos la chispita e la casa que nos alegra todos los días. Te amamos con el alma", fueron las palabras que eligió Cami Homs para acompañar el video.

Los detalles de la fiestita para Bautista

Desde el playroom de su departamento en Puerto Madero, Cami Homs usó la temática del mundial, que estuvo acompañado con globos blancos, celeste, dorados y con forma de pelotas de futbol y banderines por todo el salón. Galletitas con forma de elefantes y ositos y una torta con el número 2 para acompañar el Candy Bar repleto de golosinas y cositas ricas.

Lo más divertido fue el pelotero de globos para que Bautista juegue con sus amigos. Un oso polar gigante con el que todos los chicos quedaron cautivados. Otras de las decoraciones que había, eran las mesas, con platos, vasos y cubiertos para que los comensales tomen asiento y disfruten.

Una pileta de globos con dos toboganes donde no paraban de jugar y divertirse. Un cumpleaños no es cumpleaños sin una torta, y para ello Cami Homs eligió una del mundial, con las tres estrellas de los mundiales ganados, media pelota arriba y mucho dorado, blanco y celeste. Definitivamente, un mega cumpleaños para Bautista.

J.M