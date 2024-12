La separación entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister desde el principio se vio envuelta en muchas polémicas. Desde ese entonces, la influencer contó en diversas ocasiones detalles de la ruptura amorosa que vivió con el futbolista y también reveló cómo se encuentra actualmente la relación que tiene con su ex, ya que ambos se encuentran en un proceso judicial. Recientemente, la creadora de contenido habló de las cosas que hacen que recuerde su anterior amorío y nombró una canción.

Esta es la canción que Cami Mayan evita escuchar por Alexis Mac Allister

Las rupturas amorosas muchas veces son difíciles de superar. Esto no solo se debe a la conexión que se puede tener con una expareja, sino que muchas veces existen cosas que hacen alusión a la persona o etapas en las que estas estaban y que vuelven algo complicado dejar en el pasado la relación. Ciertos lugares, rutinas o canciones generan recuerdos y esto es lo que le pasa a Mayan con algunas melodías que ella evita reproducir para no acordarse del jugador del Liverpool.

La influencer dio a conocer este detalle en el programa de stream "Patria y Familia" de Luzu TV, allí la joven compartió un detalle personal que la hace recordar a su expareja. "Hay una de Wos que se relaciona con el Mundial (Qatar 2022)... ¡Que ni se te ocurra ponerla! No la puedo escuchar. Real, no puedo”, confesó en relación a la canción "Arrancarmelo", que contiene la estrofa: “Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar”.

Este tema musical es de la época cuando terminó la relación entre ambos y es por esto que ella evita escucharla. La separación de Camila y Alexis ocurrió después de la victoria de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Aunque pasaron la Navidad juntos en La Pampa, Mac Allister finalmente puso fin a la relación una vez que regresaron a la Argentina.

Pese a que la influencer y el futbolista terminaron su relación hace aproximadamente dos años, su ruptura fue muy comentada a causa de diversos conflictos que giraron en torno a ellos. Si bien en la actualidad ambos se encuentran triunfando en sus carreras profesionales, aún siguen quedando recuerdos que cuestan dejar atrás. Por esta razón, Cami Mayan evita escuchar canciones que le hacen recordar su relación con Alexis Mac Allister.

