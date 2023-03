Camila Lattanzio fue la eliminada del pasado domingo y por eso la invitaron al programa de Georgina Barbarossa A la Barbarossa. La invitaron para que cuente su experiencia en el reality y le dieron la oportunidad de lucirse como artista, pero tuvo una presentación accidentada.

Camila Lattanzio en A la Barbarossa

La producción fue generosa con la blonda. Le pusieron a disposición un teclado y le dieron el tiempo para que cante alguno de sus temas. "Vos sos profesora de piano y todo, y querés ahora tener tu carrera de cantante", le dio el pie Georgina. "Si. Tengo un par de temas preparados. No tengo la pista ahora, no me los acuerdo... Si quieren canto a capela", se excusó.

Ante la negativa de Cami, la conductora no pudo esconder su molestia y exclamó: "Ufa, nena". Luego de disculparse con cierta incomodidad por no tener preparados los temas, ofreció una segunda opción para salir del paso: "Si quieren les puedo tocar otra canción", y comenzó a tocar Desconfío de Pappo's Blues.

Camila en Instagram

El piso se comenzó a desesperar cuando la presunta cantante comenzó a tocar la canción pero no la cantaba. "¡Y cantala!", exigió Analía Franchín. Pero no estuvo a la altura de las circunstancias y cometió muchos errores durante su presentación. "Tengo que practicar", reconoció entre risas incómodas.

NL.