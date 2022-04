Camila Homs reveló cómo está su relación con Rodrigo de Paul

Camila Homs hablo por primera vez desde que este fin de semana casi se que se confirmó el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Hasta el momento no se sabía con precisión si seguían juntos o no la modelo y el futbolista, aunque hace tiempo se comentaba que no. Y que en parte, se debía a que Rodrigo de Paul había comenzado una relación con la cantante pop.

En el día de hoy, Luli Fernández mostró en Socios del Espectáculo el chat que mantuvo con Camila Homs este domingo.

Luli Fernández contó que Camila Homs está en Buenos Aires desde hace aproximadamente dos meses y que próximamente irá a Europa para que sus dos hijos vean a su papá Rodrigo de Paul. Luego, mostraron la parte del chat donde la panelista le pregunta si la separación con el jugador de fútbol es definitiva y la modelo le responde: "Sí. Por el momento sí".

Habló Camila Homs: “La vida es un boomerang”

Camila Homs este fin de semana decidió habilitar su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores y desde allí dio a conocer algunas interesantes respuestas a las preguntas sobre su vida y su forma de ver algunas situaciones que pasan en este momento.

Es importante tener en cuenta que este fin de semana se conocieron nuevas pruebas que vinculan a su expareja y padre de sus hijos, Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel. Al parecer ambos están en Ibiza y no es la primera vez que se rumorea que los dos estarían saliendo.

En ese contexto, la voz de Camila Homs hoy cobra mucho sentido y tiene una fuerte relevancia en cada una de las diferentes respuestas que durante las últimas 24 horas fue dando en su Instagram.

Camila Homs embarazada, Rodrigo De Paul y su hija Francesca.

Una vez más y como ocurrió en otra oportunidad, Camila Homs cree que quienes se la pasan hablando de la vida de los demás no tienen vida propia. Y acá viene un tema picante: “Team China o Team Wanda?”, le preguntaron a la modelo. Su respuesta fue clara: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”.

Cami afirmó que hay tres cosas que no se banca en la vida: “La mentira, la hipocresía y la falsedad”. También habló inclusive sobre el feminismo, y esto dijo: “No me considero loca del feminismo, pero a la mujer se le respeta, se la valora y se la escucha siempre”.

La modelo también se aseguró de decir que lee todo lo la gente le dice en las redes y que de esos posteos se suele reírse mucho; sin embargo, afirmó que no le importa lo que la gente diga de ella, pues de darle importancia, se tiraría de un décimo piso”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Con más de 10 años de relación y dos hijos con el centrocampista Rodrigo de Paul, Camila Homs comentó que la comunicación, la confianza y el sexo, con tres aspectos claves en una pareja. Asimismo, resaltó que prefieren que le sean siempre sinceros, pese a que la verdad le pueda doler. “La sinceridad antes que todo”.

Un usuario le preguntó si cree en el karma. Su respuesta es cortita y al pie: “¡Pues claro! La vida es un boomerang”.