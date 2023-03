Durante más de 12 años, Camila Homs y Mónica Ferrarotti, la mamá de Rodrigo De Paul fueron parte de la misma familia y tras la separacion, se especuló sobre una mala relación entre ellas.

"Me llevo bien. Ella como abuela es un 10... es excelente", respondió cuando le preguntaron qué pensaba de ella. Luego, la periodista fue más incisiva y le consultó cómo era en el rol de ex suegra: "Bien también. A ver, te soy sincera, no tengo la misma relación que tenía antes porque perdimos la cotidianeidad, el hecho de hablar seguido... él es el hijo y yo también tomaría partido por mi hijo".

"La sangre siempre tira pero compartimos muchísimos años, la super respeto. De verdad", cerró Camila Homs en un mano a mano con Belén Ludueña.

Recordemos que durante las últimas semanas, Mónica había dejado de seguir a Camila en las redes para empezar a seguir a Tini, gesto que potenció las versiones de enfrentamiento entre las mujeres.

Aseguran que Camila Homs está imputada penalmente por las amenazas a Tini Stoessel

l escándalo entre Camila Homs, Rodrigo de Paul y su novia actual, Tini Stoessel parece no tener punto final, ya que ahora la situación se está agravando. Ahora que aseguran que la modelo está imputada penalmente. En el programa Intrusos, fue Guido Záffora que se encargó de dar la noticia, afirmando que la madre de los hijos del futbolista de la Selección Argentina, en los próximos días estará siendo notificada por la justicia.

"Aunque dijo que no, está imputada penalmente... Están investigando todos los chats, el WhatsApp y todas las cuentas que dicen que ella creó y manejaba para hablar mal", expresó Guido.

Asimismo, detalló el punto clave que complica a Camila Homs en la investigación. Serían los mensajes fuertes que recibió la cantante: "Sobre todo, las amenazas que recibió Tini Stoessel", cerró.