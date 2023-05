En los últimos días, se escucharon varios rumores de que Camila Homs podría perder el acuerdo millonario con su ex pareja Rodrigo De Paul por sumarse al Bailando 2023. Sin embargo, hoy se revelaron varios detalles de su contrato con Marcelo Tinelli.

El primero que habló sobre el acuerdo fue Ángel de Brito, que contó: "El acuerdo final es el 10 por ciento del sueldo neto de Rodrigo. Dos departamentos en Puerto Madero. Una suite en un hotel. Dos autos y sus renovaciones. 150.000 dólares en una cuenta y cada 45 días, un viaje a Europa".

Según el periodista, Cami tiene el acuerdo más alto en cifra de dinero.

Al escuchar esta información, Juan Etchegoyen decidió dar más detalles sobre el importante contrato que logró la modelo con el programa que conducirá Marcelo Tinelli. Además, el periodista reveló la exigencia económica de la participante. "Tengo para contarte los detalles del contrato que une a Camila Homs con el Bailando 2023, la ex de De Paul tiene todo cerrado y me pasaron información del detrás de escena. Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable", comenzó.

Imagen reciente de la modelo junto a sus hijos.

Luego, el conductor de Mitre Live puso sobre la mesa la posible reacción de los Stoessel ante este contrato: "Yo no quiero herir susceptibilidades, pero no sé cómo tomó la familia de Tini esto, no quiero decir nada para no tener problemas, ¿lo habrán tomado bien o no tan bien?". Y. por otro lado. desmintió la información del conductor de LAM: "Y otra cosa más quiero aclarar es que ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo y esto no es así, está todo consensuado".

Por último, dio más detalles sobre los acuerdos de Camila con la producción del certamen de América TV: "Y lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen".

¿Qué dijo Moria Casán sobre la participación de Cami Homs?

Al escuchar la noticia de que la ex de Rodrigo de Paul participaría del Bailando 2023, Moria decidió volcarse en su Twitter y opinar sobre Cami Homs. “Acerca de la participante confirmada ex del actual de Tini, sugiero llevar atomizador con agua previamente hervida y vinagre que es un poderoso desengrasante”, comenzó en sus redes.

Por último, la diva argentina fulminó a la nueva participante del certamen y escribió: “Rociarse previamente ella o después de su perfume habitual, ke supongo es de free shop en el caso de que usara”.