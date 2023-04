Cami Homs cambió de look y la compararon con Tini Stoessel: "La misma persona"

La modelo Cami Homs, pasó el viernes por la tarde con su estilista donde tuvo un radical cambio de look. Posando desde su auto, con unas gafas negras en la cabeza, mostró cómo cambió el color de su pelo, dejando atrás el rubio y apostando al chocolate cobrizo. “Brown girl baby”, escribió en su feed acompañado de un corazón marrón.

El radical cambio de la ex de Rodrigo de Paul, tuvo repercusiones en las redes sociales. Los usuarios que no pudieron dejar sus comentarios en Instagram debido a que la modelo bloqueó los comentarios, se dirigieron al Twitter, donde comenzaron a dejar la comparación con la actual de su ex, la cantante Tini Stoessel.

Cami Homs cambio de look

“Cami Homs y la ‘Triple T’ pasaron a ser la misma persona”, “Que raro Cami Homs copiando hasta el color de pelo que tiene Tini”, entre otros que dejaron en Twitter los distintos usuarios.

Cami Homs al Bailando 2023

El Bailando 2023 sigue sumando posibles candidatos de jurados y bailarines para la pista que se podrá ver desde la pantalla de América. La nueva confirmada es la modelo Cami Homs, quien ya habría firmado contrato y se estaría preparando.

Según lo que contaron en “Desayuno Américano”, por Locho Loccisano, Marcelo Tinelli estaría interesado en que Cami Homs estuviera presente en la pista de conductor. "Me encanta bailar", comentó la modelo al programa, quien se lucirá en el reality que tiene como fecha de inicio para Julio.

J.M