Camila Homs compartió esta tarde un video desde su auto, mientras esperaba para entrar a una reunión en Palermo.

La modelo se mostró emocionada porque a metros de donde estaba estacionada, había una sucursal de la heladería que le hizo recordar su infancia.

Camila Homs en su auto.

El recuerdo de Camila Homs

Camila Homs contó a cámara que esa era una sucursal de una heladería a la que iba cuando era chica. "Es la heladería que yo todos mis veranos cuando era chiquita en Mar del Plata iba a la noche y me comía un Cannoli", señaló la ex de Rodrigo De Paul. Y agregó: "Amo. Qué lindos recuerdos".

Luego, Camila Homs se bajó del auto y entró a la heladería para mostrar de cerca las heladeras llenas de diferentes tipos de Cannolis. "No les puedo explicar lo que son. Estoy a punto de clavarme uno, pero bueno, adiós", dijo la modelo y luego se fue del lugar para no caer en la tentación.

Otros "preferidos" de Camila Homs

En una entrevista que dio a Caras en diciembre pasado, Camila Homs contó: “El momento como mujer no me puede faltar. La actividad física la hago siempre. Mi momento preferido es a la mañana, me busco un ratito, aunque sea 40 minutos. Siempre voy a la estética una vez por semana, a la peluquería lo mismo, o cuando haga falta. Si un día quiero desconectar, me voy a tomar un café sola, a pasear o ir al shopping que me encanta ir de compras. Hay que tener esos ratitos”.

Camila Homs.

Por último, señaló: “Me gusta inspirarme en looks de figuras que sigo en Instagram. No sé si tendría mi propia marca, pero sí una colección cápsula. Me gusta mucho el jean. Si tuviera la posibilidad me gustaría mucho”.