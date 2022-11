Camila Homs rompe el silencio sobre la reconciliación con Rodrigo De Paul

Desde hace varios días ha corrido el rumor de que Camila Homs y Rodrigo De Paul se han vuelto a acercar en medio de una supuesta crisis del futbolista con la cantante Tini Stoessel, además, la modelo también estaría en problemas con su nuevo novio Carlos Benvenuto, lo que abre las puertas a que la expareja vuelvan a establecer un vínculo. ¿Hay reconciliación? ¿Dónde hubo fugo cenizas quedan?

En medio de un evento la noche del martes, Camila fue interceptada por la prensa que no dudó en abordarla sobre estas nuevas especulaciones. "En estos últimos días se escuchó una versión que decía que Rodrigo tenía ganas de volver con vos, ¿es así? ¿Hubo un acercamiento entre ustedes?", preguntó directamente una periodista.

Cada vez más cercas.

De forma tajante, Homs solo se limitó a decir: "No voy a hablar de mi situación sentimental ni de mi vida privada. No te voy a responder eso", dijo. Sin embargo, la comunicadora no se rindió e insistió: "Pero si es lindo... Hubo mucha gente que se puso contenta".

No obstante, la modelo sentenció: "No voy a responder sobre eso". De esta manera, demuestra que no quiere hablar nada de su vida amorosa y mucho menos dejar en evidencia sus sentimientos hacia Rodrigo De Paul.

Camila Homs confirmó crisis con Carlos Benvenuto

Luego de zafar de las preguntas sobre Rodrigo De Paul, Camila Homs no pudo escapar al bombardeo que Ángel De Brito le tenía preparado. En vivo para su programa LAM en América TV, el conductor le preguntó cómo estaba su nueva relación. La rubia partió asegurando que todo se encontraba en orden, pero ante la insistencia del angelito al indagar si se habían separado en algún momento, estalló de sinceridad: "No sé si separados, pero como dije, no todas las parejas son color de rosa... Capaz... Ni siquiera discusión, pero, pasan cosas en la relación. No siempre son los picos altos", disparó.