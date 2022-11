Aseguran que Rodrigo de Paul de hizo una escena de celos a su ex, Camila Homs

Los rumores de crisis entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no parecen acabar, y en medio de esta situación, salió a la luz que el futbolista le habría hecho una escena de celos a su ex, Camila Homs.

Según relató la usuaria de Instagram Gossipeame, el futbolista no se bancaría a Charly Benvenuto, la actual pareja de la modelo.

"Se ve como De Paul no está bien con Tini, para no decir que están separados y que no quieren confirmarlo. A él le habría empezado a molestar más la relación de Camila con Charly Benvenuto", aseguró.



"No me llama la atención porque cuando estás bien, está todo ok, pero cuando estás mal empezás a mirar otras cosas. Desde que está en crisis estaría como más celoso de Camila por su relación con Charly", agregó en diálogo con Radio Mitre. "Y lo que me dicen a mí es que ella está ilusionada con volver con De Paul y no estaría mal; y él me dicen que está celoso por Charly", continuó.

"No me llama la atención porque cuando estás bien, está todo ok, pero cuando estás mal empezás a mirar otras cosas. Desde que está en crisis estaría como más celoso de Camila por su relación con Charly", cerró.



Aseguran que Rodrigo de Paul dejó a Tini Stoessel para volver con Camila Homs

Diego Estevez en A la Tarde dio detalles de esta supuesta situación.

“El hombre que fue tapa de Rolling Stone dejó a Tini Stoessel y quiere volver con Camila Homs es Rodrigo de Paul”, aseguró Diego. “Esto se viene hablando hace un par de meses, el padre de Tini, Alejandro Stoessel pidió que se anuncie la separación después del Mundial”, recordó Lucas Bertero

“La doctora Mariana Gallego sabe cada paso que da Rodrigo de Paul y me negó la información”, agregó con suspicacia Bertero. En este marco, Tartu explicó que las intenciones de Alejandro Stoessel son que, si Argentina no gana el Mundial de Qatar, se señale a Tini como “la responsable”.

“Lo emocional y los jugadores tienen mucho que ver y muchas veces se culpa a las mujeres de ser ‘una picasesos’”, explicó Tartu. “Tini tenía shows pagos en Qatar y los canceló porque ella no quiere quedar pegada en esta situación”, agregó.