Camila Ayelén Deniz, es la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022, uno de los exparticipantes más queridos del reality y que la viene rompiendo junto con sus compañeros, como Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Daniela Celis, Nacho Castañares, entre otros.

Hoy lunes por la mañana, la joven de 27 años se vio envuelta en un insólito accidente, tras quedar atrapada en unas rejas de la ventana de su casa y el vídeo no tardó en hacerse viral en redes, específicamente en Twitter y los usuarios comenzaron a replicar: ‘’Acá se aburre el que quiere’’, ‘’No puedo más’’, ‘’Muy bizarrrooo’’, ‘’Es un montón, pobre, ojalá este bien!!’’, se podían leer los comentarios a lo largo del time line.

Horas más tarde, Camila no dudó en compartir el vídeo del momento y tomarlo con gracia: “Por meter la cabeza donde no me llaman”. En las imágenes se la ve a la influencer intentando sacar la cabeza entre los barrotes, mientras la ayudan, aunque parecía que nada iba a funcionar, minutos después pudo salir.

Camila y Thiago

El vídeo llegó a viralizarse en Instagram, en donde la hermana de Thiago lo publicó, pero en donde tomó más revuelo fue en Tiktok, recibiendo mensajes como: “Soy yo intentando entrar a su corazón”, “Cómo e posible ese suceso” , “Me hizo la semana entera ver este vídeo'', escribieron los usuarios.

Cabe recordar que, Camila Deniz se hizo conocida tras llamar en su momento ''gato con botas'' a quién actualmente es la novia de Thiago, Daniela o más conocida como ''Pestañela''. Luego la joven de González Catán fue noticia durante el verano a darse a conocer que Martín Lema, novio de Noemí Alan, le fue infiel a la actriz con la hermana de Thiago Medina.

D.M