Camila Lattanzio preocupó a todos cuando publicó un video en el que se la ve llorando desconsoladamente y muy asustada por una situación de violencia que vivió en manos de su expareja. "Hoy fui a la casa de mi ex , como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, nada, pero nunca lo dejé de ver. Hoy fui a la casa de mi ex y no me dejó salir. ¡No me dejó salir de su casa!", dijo muy angustiada.

Luego, siguió relatando: "Yo había ido a buscar mi celular que se me desapareció así de la nada y resulta ser que me lo había robado el chabón. Yo me di cuenta y le dije que iba a pasara buscar el celular a su casa y él me contesta que no tenía mi celular".

Los seguidores de Camila Lattanzio se preocuparon por este video que subió y le demostraron su apoyo. Además, Coti Romero también hizo un video hablando del tema y pidiéndole a sus seguidores que difundan lo que le está pasando su excompañera.

"Gente, ayuden a Camila a difundir lo que le está pasando. No puede ser que haya gente tan hija de p... en este mundo. Yo tuve realmente el placer de conocerla a Cami fuera de la casa y tiene un hermoso corazón. Siempre estuvo para mí cuando lo necesité. Es realmente una hermosa persona", expresó Coti Romero sobre Camila Lattanzio.

Camila Lattanzio

En las historias de Instagram, Camila Lattanzio se mostró muy asustada por el actuar de su expareja. "Hoy me levanté con miedo, no quiero salir de mi casa. El auto de este pibe estuvo toda la noche en la esquina de mi casa. Toda la noche me llamó un número oculto. Por favor difundan" escribió.

En diálogo exclusivo con CARAS, Camila Lattanzio relató lo que está atravesando y dio detalles de quién es su expareja, que la está acosando. Como comentó la exparticipante de Gran Hermano, se trata de Dante Coconi de 26 años, con quien salió un tiempo. "Ayer me encerró en su casa y no me dejó salir. Cuando le dije que iba a decirle a todo el mundo me amenazó de muerte. Hasta ayer a la noche estuvo siguiéndome", contó la rubia.

Camila Lattanzio en Instagram

"La verdad es que tengo miedo porque conociéndolo, en cualquier momento me va a pasar algo. Está borrando todo y mismo me están llamando de números ocultos", relató Camila Lattanzio.

NL.