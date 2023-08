Camila Lattanzio preocupó a sus seguidores luego de que publicara un desesperante video en el que se la ve llorando desconsoladamente y explicando una terrible situación de violencia que vivió en manos de su expareja. "Hoy fui a la casa de mi ex , como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, nada, pero nunca lo dejé de ver. Hoy fui a la casa de mi ex y no me dejó salir. ¡No me dejó salir de su casa!", expresó muy asustada.

"Yo había ido a buscar mi celular que se me desapareció así de la nada y resulta ser que me lo había robado el chabón. Yo me di cuenta y le dije que iba a pasara buscar el celular a su casa y él me contesta que no tenía mi celular. Él tenía todo a poder porque entró a mi Instagram, no sé qué carajos hizo. Me amenazó y me encerró en su casa y no me dejaba salir. Tuve que llamar a mi mamá", contó Camila Lattanzio muy angustiada.

Camila Lattanzio contó que su ex la amenazó

El video de Camila Lattanzio generó un gran revuelo en las redes sociales y sus seguidores comenzaron a pedir que lo difundan. En este sentido, Coti Romero, que al parecer tiene muy buena relación con su excompañera, decidió utilizar sus redes sociales para hacer un pedido a sus seguidores.

"Gente, ayuden a Camila a difundir lo que le está pasando. No puede ser que haya gente tan hija de p... en este mundo. Yo tuve realmente el placer de conocerla a Cami fuera de la casa y tiene un hermoso corazón. Siempre estuvo para mí cuando lo necesité. Es realmente una hermosa persona", comenzó diciendo Coti Romero sobre Camila Lattanzio.

En las últimas semanas, Coti Romero se mostró muy sensible y reconoció que está sufriendo una depresión muy fuerte. Incluso, reveló hace poco que se autoflagelaba para intentar tapar el dolor. Según lo que dice la correntina, Camila Lattanzio habría estado para ayudarla en este momento tan difícil.

Luego, se mostró muy enojada con el ex de Camila Lattanzio y aprovechó para concientizar a sus seguidoras. "Y no puede ser que este hijo de p... le haya hecho esto y encima esté libre. Y viva su vida como si nada. Le puede pasar a cualquiera. Nos puede pasar a cualquiera de nosotras, chicas, por favor. Ayuden a difundir esto, no pude ser que este hijo de p... siga libre", cerró Coti Romero.

