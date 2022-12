Gastón Soffritti le propuso casamiento a Cande Molfese a cinco meses de confirmar su relación

Gastón Soffritti y y Cande Molfese confirmaron su relación a fines de julio pasado. Desde entonces, la pareja comparte su felicidad en redes periódicamente.

En esta oportunidad, el actor compartió un video en sus Historias de Instagram donde se la veía a la actriz sentada en el living de su casa, enfrente suyo. Al lado de ellos, también estaba Almendra, la perra que ella adoptó hace años y es como su hija.

Gastón Soffritti y Cande Molfese con Almendra.

"¿Qué?... ¿que no podés estar siendo filmada?", se escuchó que le preguntaba Gastón Soffritti a Cande Molfese mientras sonreía y le decía que no. "¿Vamos a pasear a Almendra?", le consultó luego la actriz a él. Seguido a esto, llegó la propuesta: "¿Te querés casar conmigo?". Y la influencer sonrió aún más sin decir palabra por la sorpresa que se había llevado.

"¿Cómo no casarme con esos pies?", escribió además el exPatito Feo, quien le pidió a su pareja que los mostrara a cámara. Quedó pendiente entonces el "Sí, Quiero" de Cande Molfese. Seguramente estará esperando una propuesta más formal. ¿Se vienen los confites?

Gastón Soffritti reveló qué es lo que más lo enamoró de Cande Molfese: "Que los muestre"

El mes pasado, Gastón Soffritti abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de Historias de Instagram. "Respondo las 5 mejores", señaló. Fue a través de esa consigna que contó primero que se encuentra grabando una ficción en Uruguay para una plataforma. Aunque no puede decir nada más. Luego, y como era inevitable, le llegó una consulta sobre su noviazgo actual.

Gastón Soffritti y Cande Molfese.

"¿Qué fue lo que te enamoró de Cande?", le envió un seguidor. Y Gastón Soffritti le respondió en un video: "Lo que más me enamoró de Cande... el día que los vi me desmayé directamente. Y eso me dejó flechado. Son sus pies".

Por último, el actor desafió a su pareja: "Que los muestre... que los muestre acá" y la arrobó. Ahora habrá que esperar si ella acepta el reto de su novio.