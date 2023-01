Cande Molfese publicó fotos en microbicrobikini y dejó al descubierto un tatuaje íntimo

A principio de año, Cande Molfese se tomó unos días de descanso junto a su pareja, Gastón Soffritti. Los actores eligieron las playas de México para relajarse y desconectar de la rutina diaria. Fue allí que la artista sorprendió a sus seguidores con un pequeño tatuaje íntimo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cande Molfese publicó una seguidilla de imágenes en las que se mostró con diferentes looks en el paradisíaco lugar. Aunque fue una postal en la que no se le ve el rostro la que más llamó la atención de los internautas.

La postal que compartió Cande Molfese.

En dicha fotografía solo se pueden observar las piernas de la actriz con el mar de fondo y la parte de abajo de una microbikini animal print. Pero el protagonismo se lo robó un pequeño tatuaje que tiene la pareja de Soffritti en la pelvis.

Se trata nada más y nada menos que de el símbolo de su signo del zodíaco, Capricornio. Es de público conocimiento que a Cande le apasiona mucho la astrología, por lo que se siente muy identificada con las características que definen a quienes nacieron bajo ese signo.

Cande Molfese confirmó que se va de Luzu TV

Este domingo 29 de enero, Cande Molfese abrió las preguntas de Instagram para ir respondiendo inquietudes de sus seguidores. En una de las historias se puede ver a la actriz respondiendo la pregunta de una seguidora: "Es cierto que te vas de Luzu?".

"Como hay muchas preguntas sobre esto, voy a responder una. Necesito tiempo. Ah re. No enserio, necesito que me den tiempo, porque este rumor existe, y este rumor no es un rumor, es una verdad" comenzó diciendo Molfese en sus redes sociales y luego agregó: "Pero falta y necesito que me den tiempo para contarles realmente que me voy a hacer, donde me voy a hacerlo, porque me voy, todo lo que transite para tomar esta decisión".

D.V.