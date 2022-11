Cande Ruggeri contó qué es lo que más le cuesta hacer durante el embarazo

Cande Ruggeri está embarazada de siete meses y, por supuesto, su panza ya se hace notar. Si bien está viviendo una dulce espera súper agradable, las molestias típicas dicen "Presente".

En esta oportunidad, la modelo contó a través de un video, cuál es el nuevo inconveniente que está teniendo.

"Ayer tuve una noche difícil. Me está pasando que está bastante grande y cuando me duermo boca arriba me aplasta toda... me doy vuelta de un lado y por ahí estoy incómoda. Me doy vuelta del otro y me patea porque está incómoda ella... y así sucesivamente toda la noche", comenzó diciendo Cande Ruggeri.

Luego señaló: "Son cosas que sabía que me iban a pasar. Por eso también se los cuento porque del otro lado sé que hay muchas madres embarazadas como yo. Y está bueno compartirles las cosas 'malas'".

Cande Ruggeri.

"Habré dormido unas tres horas. Obviamente me levanté 7 menos cuarto para ver el partido y después directo me fui a dormir una siesta", agregó la modelo haciendo referencia al primer partido de Argentina en el Mundial que se jugó este martes.

Por último, Cande Ruggeri dijo: "Y lo que les quiero contar, para terminar mi día 'raro' es que no saben lo importante que es tener para mí, alguien al lado como Nico (...) Tener a alguien así la lado es hermoso".

De esta manera, la hija de Oscar Ruggeri dejó en claro que no está sola enfrentando estas molestias típicas del embarazo.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari.

Cande Ruggeri reveló el problema que tuvo con su novio por su beba en camino

Cande Ruggeri está esperando a su primera hija junto con su pareja, Nicolás Maccari. La modelo comparte cada detalle de su embarazo en sus redes sociales y meses atrás surgió un problema con su novio que quiso compartir con sus seguidores.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari.

A través de Instagram y mientras hacía tiempo en el aeropuerto de regreso a la Argentina tras sus vacaciones junto a su mamá en Los Ángeles, Cande abrió la cajita de preguntas y una seguidora le consultó: "¿Cuando nazca pensás mostrarla por tus historias?”. La respuesta de Cande Ruggeri llegó con algunas dudas: “¡Espero que sí!", dijo para luego revelar problema con su pareja.

"Me muestro tal cual soy, con mi familia y todo. Así que creo que sí. Es una discusión que tenemos con Nico, porque yo le quiero hacer un Instagram ya, y él no", contó la futura mamá.