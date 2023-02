A pesar de que no hayan confirmado oficialmente el supuesto noviazgo, un comentario de Instagram dejó en evidencia que que Cande Tinelli y Santiago Urrutia, un piloto uruguayo, se encuentran en un plano romántico. Pero al parecer, Candelaria no es la primera celebridad argentina que se cruzó en la vida del uruguayo.

Luego de dos meses de su separación con Coti Sorokin, Cande Tinelli parece haber recobrado "su libertad", como expresó en sus redes, y no pierde el tiempo. Sin embargo, no hay confirmación de relación oficial luego de que la hija de Marcelo Tinelli subiera a sus historias de Instagram una fotografía de dos productos de supermercado que forman la frase "Cada día más sola".

El comentario de Cande Tinelli a Santiago Urrutia

Los rumores de un nuevo noviazgo comenzaron en Implacables donde aseguraron que Cande Tinelli "Está de novia y muy enamorada". Además, desde el programa, contaron que "Él había tenido un romance con Laurita Fernández. Actualmente, se siguen en las redes con Cande y salen hace poco. La pasan muy bien juntos, él viaja todo el tiempo".

Sin embargo, parece que Cande Tinelli no quiere apresurarse en algo serio, ya que expresó que no la pasó bien durante su romance con Coti Sorokin y quiere recuperar el tiempo que perdió con su familia. “Volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos, que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre", contó Candelaria a sus seguidores.

Cande Tinelli y Coti Sorokin durante su romance

"A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”, sentenció.

El mensaje que le hizo a Coti Sorikin luego de separarse

Luego de dos años de separación, Cande Tinelli y Coti Sorikin tomaron la decisión de separarse. Celos, malos entendidos e idas y vueltas entre la pareja que llegó a su fin. Lo cierto es que la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino dejo un contundente mensaje en sus historias de Instagram que apunta al cantante.

“Hace unos días quiero subir esto pero ya no quiero más quilombo mediático. Pero siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que sólo él y yo sabemos”, escribió la joven artista con una sandía cortada servida en un plato.

