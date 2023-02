Cande Tinelli confirmó su separación de Coti Sorokin hace apenas unas semanas. Y, como dicen, detrás de una ruptura siempre viene un cambio de look. Quizás este sería el caso.

En la tarde de este martes, la empresaria subió una Historia de Instagram donde contó qué es lo que se quiere hacer en el pelo y les pidió ayuda a sus seguidores.

El cambio de look que quiere Cande Tinelli

"¿Algún tip para esto? No lo aguanto más. Quiero pelarlo", escribió Cande Tinelli. En la storie se la veía agarrándose un mechón de pelo que caía sobre su oreja derecha.

Luego, la hija de Marcelo Tinelli compartió una foto en el baño con un peinado muy original: un rodete a cada lado de su cabeza.

Y este no es el primer cambio de look que se realiza desde su separación de Coti. A los pocos días Cande Tinelli también acudió a sus seguidores y les consultó: "Me corto un poco el flequillo?". Y agregó: "Cerrando ciclos".

Al rato, Cande Tinelli compartió una imagen con su nuevo look y escribió: "Lo corté". Y le agradeció a un amigo por sus videos explicativos para hacerlo.