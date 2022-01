Cande Tinelli reveló un problema que la tiene muy angustiada

Cande Tinelli acudió a sus redes y pidió ayuda a sus seguidores para un problema que la tiene preocupada. Además, en una serie de Historias, la hija de Marcelo Tinelli confesó un secreto en consecuencia al inconveniente que vivió.

Cande Tinelli con su color de pelo actual.

El problema de Cande Tinelli

"¿Por casualidad conocen algún tratamiento para el pelo que saque un poco el volumen? Porque esto que ustedes ven tiene 3 horas de planchita de laburo. No es que esto es así. Y esto ya está totalmente inflado", arrancó la influencer en sus videos. Y luego aclaró: "No quiero hacerme el alisado porque te lo hace m... al pelo. Se los digo ya. No se hagan el alisado. Es pan para hoy, hambre para mañana. A mí me cortajeó todo el pelo el alisado. Por eso tengo muchas extensiones en mi cabeza, no sé si sabían". A la vez, Cande Tinelli escribió: "Pelada estaba". Y, aclaró, que no estaba buscando canje.

El cambio look de Cande Tinelli

Hace exactamente dos meses que Cande Tinelli se pasó al team de las coloradas. Con algunas fotos en su feed de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli mostró cómo quedó luego de pasar el día en la peluquería de su amigo Leo Leiva. "Rojo, pura pasión e intenso como mis emociones", escribió Cande Tinelli junto a todas las fotos con el cabello totalmente colorado.

Además, en sus historias, Cande Tinelli mostró cómo quedó la bacha de la peluquería y escribió: "¿El juego del calamar?".

En septiembre, la chica it también había compartido un video en sus redes sociales donde revelaba que se había operado la nariz. "Me da recontra paj... hacerme la que no me operé, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética", comenzó diciendo.

Luego, dejó en claro que no le importa el qué dirán: "No me voy a hacer la b..., me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero", comentó sobre las gasas que tenía en la nariz.