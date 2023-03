En los últimos días el ojo de la tormenta apuntó en Guillermina Valdés y Cande Tinelli, debido a que la hija del conductor se unió como panelista en LAM, en donde no habló bien de la ex de su papá. Lejos de dejarlo ahí, ambas continuaron realizando descargos y comentarios por medio de sus redes sociales.

Cande reveló que Guillermina ‘’no le hizo muy bien a su papa’’ y que no tenía piel con ella, ni con los hijos de ella o de Sebastián Ortega. Esto tomó por sorpresa a Valdés.

Cande Tinelli y Marcelo Tinelli

Tras estas declaraciones y firme ante su posición, Cande se mostró muy unida a su padre durante el fin de semana, en un almuerzo tranquilo.

‘’Almuerzo de domingo con mi amor…’’, escribió Marcelo Tinelli, antes de comer algo junto a Cande. Acto seguido, la joven reposteo la foto y expresó: ‘’Muy pegotes, estoy reemplazando a El Tirri’’, concluyó, tierna y divertida.

Cande Tinelli dejó de seguir a Soledad Aquino y reveló que tienen una mala relación

Este fin de semana, Cande Tinelli dejó de seguir a Soledad Aquino y reveló que tienen una mala relación. En las últimas horas, la influencer no escondió el malestar con su madre y decidió accionar en las redes sociales.

“A partir del ingreso de Candelaria Tinelli a la televisión como panelista, se sacudió el mundo Tinelli, Ortega y Aquino. Soledad Aquino, su mamá, una bella mujer que el año pasado pasó momentos muy difíciles de salud, opinó, dijo que no le gustaba mucho su participación, que era muy fina, andaba a caballo, que era una chica que no era para la televisión, y eso motivó mucho escándalo estos días”, comenzó diciendo Adrián Pallares, en medio de la pelea de Cande y su mamá.

“Al estar tan pegado con Candelaria, Candelaria quien habló de Guillermina Valdés, está como dándole ese aval. Raro que también se lo dé a ese apoyo en esta pelea que tiene con su mamá”, agregó el conductor de dicho ciclo.

Cande Tinelli y Soledad Aquino

“Todo esto denota que Candelaria y la madre, Soledad Aquino, se están llevando espantoso”, exclamó Rodrigo Lussich. “No coinciden y quedó claro que Soledad usó los medios para expresar que no está de acuerdo con lo que está haciendo y también me parece que Aquino también tiene su voz, tenía su relación con Guillermina y tiene derecho de opinar si así lo quiere hacer”, sostuvo Mariana Brey.

“Y ahí vemos una cosa de las redes, que yo no entiendo quién no sigue a quién”, comentó Pallares, mientras mostraban el último gesto virtual que tuvo la cantante con su mamá. “Cande dejó de seguir a la mamá”, le aclararon desde el panel.

“La realidad es que hubo una respuesta de Cande que fue muy dura, pero después de las declaraciones de la mamá, Cande hizo referencia, no sólo que no se hacía cargo de ninguna de las opiniones de su mamá, sino que la realidad era que no tenía buena relación”, remarcó Luli Fernández.

“Dijo: ‘No me hago cargo de nada de lo que dice mamá. Yo no pienso como ella en absoluto. No quiero hablar mal de mi vieja, pero claramente sepan que no nos llevamos bien y pensamos muy distinto’”, leyó Lussich sobre el posteo que hizo Cande en Instagram.

“‘No nos llevamos bien’, no era algo que te habíamos preguntado Candelaria y que vos tuviste ganas de contar al mundo”, exclamó Pallares, con humor.

D.M