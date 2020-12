Cande Tinelli y Coti Sorokin, juntos en Entre Ríos: conocé la lujosa suite donde se hospedan

Coti Sorokin y Cande Tinelli afianzan su romance y esta Navidad decidieron celebrar juntos.

Según informó la página Chusmeteando, la pareja viajó a Concordia, Entre Ríos, para disfrutar de la Noche Buena con la familia del músico. Vecinos del lugar fueron testigos de su llegada y los tortolitos decidieron hospedarse en el Hotel Central, donde reservaron una lujosa suite.

Lo curioso de este dato es que también la ex mujer de Coti, Valeria Larrarte, también viajó con sus hijos a la ciudad entrerriana para celebrar con el clan.

La relación entre la hija de Marcelo Tinelli y el artista se confirmó a inicios de noviembre mediante redes sociales. Desde que blanquearon esta relación, los novios no tuvieron reparos a la hora de mostrarse públicamente. Ambos ya disfrutaron de un fin de semana largo en Esquel, además de que se puede ver a Cande acompañando a su amor en diversos recitales al aire libre.

Una foto polémica

Días después de que Coti y Cande hagan público su amorío, Valeria Larrarte compartió una polémica foto del día en que se casó por civil con el artista. La postal muestra a la ex pareja firmando el acta de matrimonio, pero está partida al medio. “Podria tener la misma foto de hace una semana atrás… pero el significado es justamente el opuesto… es muy curioso… la foto es la misma y las felicitaciones también… no así todo lo que pasa por dentro”, dijo en su reflexión y agregó: " No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato... me quedo con el premio mayor q son mis hijos... por quienes me ocupé q todos éstos años llevaran una vida “ normal familiar “, y creo haberlo logrado... mañana es mejor", cerró.