María Fernanda Callejón se vio envuelta en una gran polémica luego del estreno de la serie de Guillermo Coppola, ya que gran parte de los medios y las redes sociales están hablando del romance que ambos protagonizaron. Especialmente sobre el accidente que tuvieron cuando fueron amantes.

La actriz no quiso hablar del tema en un principio, sin embargo, recientemente cambió de parecer y rompió el silencio este sábado 23 de marzo en "El Debate del Espectáculo", cuando envió un mensaje demostrando su indignación.

Imagen reciente de María Fernanda Callejón.

Para empezar, Callejón intentó esquivar el tema y expresó: “Yo no voy a hablar absolutamente nada de nada. En realidad no tengo nada que decir de todo lo que se está hablando”, pero agregó picante: “Que la cuenten como quieran. No me importa”.

Además, la conductora del programa continuó leyendo los mensajes de María Fernanda Callejón y sumó: “Le pone si podíamos coordinar nota, si podía venir. Y le dice ‘vos sabes que siempre estoy’, cosa que es verdad, Fer es un amor, siempre está, pero pidió que por favor esta vez no. Me llama la atención, porque ella siempre da la cara, y este tema, que pasó hace tanto, se ve que le duele más“.

Qué hará María Fernanda Callejón tras la polémica que se generó con la serie de Guillermo Coppola

Para escapar de los medios y las preguntas tras el estreno de "Coppola, el representante", la actriz viajará a Ecuador junto a su hija para poder ver a Fernando Gamboa, su actual pareja.

En el ciclo de América TV, Denise Dumas detalló sobre el viaje de María Fernanda Callejón: “Se está yendo porque necesita estar un poco tranquila, se ve que la están volviendo loca. Y puso ‘realmente, estoy súper bien’, con signos, con todo”.

La historia de amor de María Fernanda Callejón y Guillermo Coppola

El noviazgo que mantuvieron la actriz y el representante de Diego Maradona duró varios años, en una entrevista que brindó en 2021, Callejón reveló: “Vivía arriba de una Ferrari, vivía volando”.

Guillermo Coppola junto a su amigo "Poli".

Pero eso no fue todo, ya que en la misma entrevista, María Fernanda Callejón confesó sobre Guillermo Coppola: “Guillermo ha sido un hombre muy importante en mi vida”. Por otro lado, recordemos que el exrepresentante tuvo una vida sentimental muy intensa, que queda evidenciada en su nueva serie.

J.C.C