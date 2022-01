Carla Conte sobre Recreo, su nuevo programa: "Me llegó la propuesta por Instagram y pensé que era mentira"

Carla Conte volvió con todo a la televisión. Acompañada en la conducción por Diego Korol, la morocha estrenó este domingo 9 de enero "Recreo", un nuevo programa de entretenimientos por la pantalla de América.

Carla Conte y Diego Korol.

CARAS digital se contactó con la conductora para que nos contara sobre su nueva experiencia luego de un 2021 muy difícil en el que perdió a su papá. "Vengo de un año pasado duro, difícil porque perdí a mi viejo y la idea de estar feliz y radiante en televisión me resultaba extraña", contó Carla Conte. Y continuó: "Si me hubieran dicho de hacer temporada todos los días no sé si lo hubiera aceptado. Pero cuando me dijeron que era una vez por semana pensé que sí podía. ¡Y recontra pude! Además es como un empujón a pasarla bien en este momento de mi vida".

Carla Conte también comentó que, de hecho, desde que pasó lo de su papá le propusieron hacer panel pero no se sentía capacitada. "Entrás como en un tono diferente. Siempre fui súper arriba y había quedado como en un tono bajo. Hay algo como que te desarma", agregó la conductora. En octubre sí había aceptado hacer el programa "Setenta" en la Televisión Pública "porque hablaba de la emoción y me re ayudo porque no requería estar al palo, algo que no iba a poder hacer".

Recreo

Sobre el programa, Carla Conte contó que "tenemos juegos en la playa donde están Nazareno Móttola y Emily Lucius. La idea es que la gente pase, juegue y gane siempre. Y que haya un número musical y vayan pasando diferentes artistas.

Con respecto a su relación con Diego Korol, dijo que no haban trabajado nunca "pero nos entendimos super bien".

En cuanto a la propuesta, la conductora contó que la contactó por Instagram la productora ejecutiva del programa. "Pensé que era mentira. Era demasiado buena para que me llegara por ahí (risas)"

Carla Conte con sus hijios.

Familia ensamblada

En cuanto a la organización, Carla Conte contó que la idea será viajar con su novio, el director de cine Federico Rozas, todos los sábados a la noche a Mar del Plata y quedarse allá. Los hijos de la conductora estarán de vacaciones con su papá. Y, seguramente, más adelante vayan alguna vez ellos también a Mar del Plata.

Por el momento, la morocha está conviviendo en una casa en Pilar con su novio y los hijos, que tiene dos al igual que ella. "Se fue armando como una tribu hermosa y no hay tiempo para aburrirse", concluye Carla Conte.